1500 immobili lombardi sono sequestrati alla mafia

1.500 beni sequestrati alla criminalità organizzata. È questo il dato relativo alla nostra Regione, che si classifica terza, dopo Sicilia e Campagnia, per il numero di procedure di gestione, pari a 604, gestite da tribunale e procura per destinare gli immobili delle mafie a progetti sociali. A Milano, uno di questi si trova in viale Monza e diventerà la sede di Associazione antiracket e antiusura Sos Italia libera.

Come comunicato dall'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa durante la conferenza stampa di martedì 15 novembre al Pirellone, la Lombardia ha contribuito al sostegno di iniziative di assegnazione dei beni finanziando, tra il 2019 e il 2022, 87 progetti presentati da enti locali e concessionari per un importo complessivo di quasi 5 milioni di euro.

Entro fine anno, ha annunciato La Russa, "partirà una campagna mediatica per la lotta all'usura con un video realizzato da Regione Lombardia che verrà divulgato sulle piattaforme social e sulle emittenti televisive locali". "Il bene confiscato sul territorio non è un problema da affrontare, ma una risorsa da sfruttare", ha detto la presidente della commissione Antimafia Monica Forte, convinta che sia "indispensabile" che tutti i soggetti coinvolti, dagli imprenditori, alle associazioni e istituzioni, "riescano a fare rete, ascoltarsi e trovare la strada giusta per supportare chi finisce nelle trame degli usurai".

Durante la conferenza è stata anche presentata l'assegnazione di una unità immobiliare confiscata alla mafia in viale Monza a Milano che diventerà la futura sede dell'attività dell'Associazione antiracket e antiusura Sos Italia libera, riconosciuta dal ministero dell'Interno e operante in Lombardia. A parlare a nome dell'associazione, il presidente Paolo Bocedi. Presenti anche la consigliera regionale Selene Pravettoni (Lega) e il deputato Riccardo De Corato (Fratelli d'Italia).