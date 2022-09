I 15enni che rapinano l'Esselunga e aggrediscono il vigilantes

Due 15enni e un 17enne hanno rubato nel supermercato, poi se la sono presa con il vigilantes e hanno provato a scappare. La rapina alle 20 di martedì 20 settembre, all'Esselunga in via Palizzi, zona Quarto Oggiaro, dove è intervenuta la polizia di Stato.

I tre minorenni, tutti italiani e milanesi, sono stati bloccati dalla volante, finendo agli arresti per rapina. Poco prima si erano impossessati di circa 200 euro di prodotti alimentari rubandoli dagli scaffali. Poi, quando l'addetto alla sicurezza ha provato a fermarli, hanno reagito, iniziando una colluttazione.

Quando i poliziotti hanno bloccato il gruppo di minori, hanno anche trovato un coltello a uno dei tre, che è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. L'arma, ad ogni modo, non era stata utilizzata per commettere la rapina. In attesa della convalida dell'arresto, i tre minorenni sono stati affidati ai familiari.