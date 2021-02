Violano norme anti contagio: 16 bar, kebab e negozi chiusi a Milano e hinterland

Non solo ristoranti e bar, ma anche alimentari e negozi. Sono in tutto 16 i locali che sono stati chiusi per aver violato le norme per contenere la pandemia ancora in corso. A deciderlo il prefetto di Milano Renato Saccone.

Dopo alcuni accertamenti da parte di polizia locale e forze dell'ordine, la prefettura ha adottato 16 provvedimenti nei confronti di altrettanti esercizi commerciali, per i quali è stata disposta la chiusura per 5 giorni a causa della mancata osservanza delle norme contro la diffusione del covid.

In particolare a rimanere con la serranda abbassata - a Milano, Albairate e Cinisello Balsamo - sono stati cinque bar, un ristorante-pizzeria, un laboratorio di produzione e vendita di prodotti di gastronomia e kebab, sei esercizi commerciali alimentari di vicinato e tre esercizi commerciali al dettaglio.

Lo scorso mercoledì ad essere chiuso per aver violato ripetutamente le regole anti contagio era stato un bar di Trezzano. All'inizio di febbraio, invece, era stata imposta la chiusura ad altri ben 24 locali di Milano e dintorni.