Tesoro da 16 milioni nascosto nel muro: il sequestro al narcos milanese

Quasi 16 milioni di euro in contanti nascosti nel muro dell'abitazione. È quanto ha rinvenuto la polizia di stato in casa del noto narcotrafficante milanese Massimiliano Cauchi, classe '73. Il tesoro del traffico di stupefacenti è stato sottoposto a sequestro antimafia.

L'ingente quantità di denaro è stata ritrovata in un fabbricato commerciale della provincia di Bari. Il patrimonio di Cauchi è stato sequestrato dalla divisione anticrimine della questura di Milano, con la collaborazione di personale della questura di Bari. In particolare sono stati rinvenuti e poi sottoposti a sequestro più di 15 milioni di euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e un fabbricato commerciale sito in provincia di Bari.

L'operazione Flashback

Il sequestro fa seguito dell'operazione 'Flashback' della squadra Mobile di Milano del 6 giugno scorso nel corso della quale il tesoro del narcotrafficante venne ritrovato nascosto in un muro della sua abitazione. Attraverso l'attività della questura era stata smantellata una rete di noti trafficanti definiti dagli inquirenti come “storicamente presenti nel capoluogo lombardo e in tutta la regione”.

Il tesoro dei narcos trovato a giugno era custodito in 28 scatoloni nascosti in un finto muro di un appartamento di via Casoretto. Nei pacchi decine di mazzette di contanti frutto di un traffico internazionale di hashish esteso “nel territorio milanese e in tutto il centro e nord Italia”. Tre persone, ritenute tutte parte integrante dell’organizzazione, erano finite in manette.