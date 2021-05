Il 19enne che va da Milano a Monza per rapinare un ragazzo

Ha strappato dal collo una catenina d'oro a un ragazzo che stava camminando a piedi insieme a un amico in piazza Carducci a Monza. E poi è fuggito via, rincorso dalle vittime. Protagonista un 19enne di Milano, originario delle Mauritius.

La corsa del giovane rapinatore è durata poco: è stato arrestato poco dopo dalla polizia locale del comando cittadino. La scena infatti era stata notata da un uomo in bicicletta, un agente fuori servizio effettivo al comando di polizia locale di Sesto San Giovanni. Ed è stato proprio lui a mettersi sulle tracce del fuggitivo fino all'arrivo della pattuglia della polizia locale del capoluogo brianzolo che ha poi fermato e arrestato il 19enne in piazza Roma.

Addosso al giovane è stata rinvenuta la refurtiva strappata poco prima dal collo della vittima. A carico del ragazzo risultano diversi precedenti per reati analoghi: fotosegnalato in comando è stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza di via Marsala fino all'udienza di convalida dell'arresto che si è svolta nella mattinata di martedì. Ora si trova in carcere in attesa del processo.