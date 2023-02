Due milioni di euro vinti a Milano

Due milioni di euro in un solo giorno. È quanto hanno vinto due fortunati giocatori alla lotteria Million Day. Il 3 febbraio ad aggiudicarsi un milione centrando la cinquina vincente sono stati sia un milanese sia un gorgonzolese.

La combinazione fortunata, valsa ai due giocatori un milione di euro a testa, è stata 6-8-11-29-39. Con le due vincite milanesi, i premi da un milione di euro centrati nel 2023 al Million Day sono quattro. La prima - riferisce l'agenzia Agimeg - era stata centrata il 26 gennaio a Potenza, mentre la seconda il 31 gennaio a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova.

Per pochissimi, veramente molto rari, giocatori che la fortuna decide di favorire, teniamo a ricordarlo, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che purtroppo non arriverà mai. Un fenomeno che salta all'occhio passando fuori da qualsiasi tabaccheria, soprattutto nelle zone periferiche della città, dove proprio i milanesi meno abbienti cercano - invano - di 'svoltare', finendo invece per aggravare la propria situazione economica.