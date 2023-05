20 milioni alle famiglie lombarde in difficoltà

20 milioni per i lombardi più fragili. Questo il 'contributo regionale di solidarietà' 2023 per il diritto alla casa approvato dalla giunta.

Con la delibera, presentata dall'assessore alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, si è deciso di stanziare un totale di 20 milioni di euro per le famiglie che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale. Si tratta - fa sapere Palazzo Lombardia - di nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono al servizio abitativo pubblico e nuclei già assegnatari del servizio abitativo pubblico che si trovano in condizioni di comprovate difficoltà economiche. A loro è destinato il contributo regionale attraverso le Aler e i Comuni. Ulteriori 3,8 milioni di euro sono già nella disponibilità dei Comuni, ai quali Regione chiede di provvedere in tempi celeri.

"Regione Lombardia pone come priorità l'aiuto delle fasce deboli e questo contributo guarda a coloro che sono in difficoltà e ai Comuni che hanno dato loro un alloggio - afferma l'assessore Franco -. Sia per i comuni capoluogo, sia soprattutto per i centri medio-piccoli, è difficile per i sindaci affrontare la spesa che serve a coprire chi non riesce a saldare le spese per l'affitto. È nostro dovere aiutare chi è in comprovate difficoltà economiche ed è impossibilitato a pagare. Per questo interviene la Regione, con risorse del proprio bilancio, in aiuto dei comuni e delle Aler sempre a tutela dei cittadini più deboli".