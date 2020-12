Cinisello, in giro in macchina con 22 chili di marijuana nel borsone: arrestato un 44enne

Tradito dal posto di blocco. E dal nervosismo. Un uomo di 44 anni, un cittadino albanese, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri a Cinisello Balsamo con l'accusa di detenzione ai fini di spacco di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in auto con un carico decisamente speciale.

I problemi per il 44enne sono iniziati quando i militari hanno deciso di fermare la sua auto - in realtà non intestata a lui - per un normale controllo. L'atteggiamento del guidatore, nervoso e insofferente alla presenza delle divise, ha però spinto i carabinieri a una verifica più approfondita sulla macchina.

In pochi attimi il perché di quella insofferenza è stato chiarissimo: dal bagagliaio è infatti saltato fuori un borsone al cui interno c'erano oltre 22 chili di marijuana suddivisi in 21 pacchetti. Il 44enne è così stato dichiarato in arresto e portato nel carcere di San Vittore. Il lavoro dei militari prosegue ora per capire a chi fosse destinato quel carico.