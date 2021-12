L'uomo che rapina 4 farmacie di Milano in un'ora

In meno di un'ora e mezza sono state rapinate quattro farmacie della zona ovest di Milano. L'accaduto nel pomeriggio di mercoledì 29 dicembre, tra le 17 e le 18.20, tra Trenno e viale Famagosta.

In base a quanto ricostruito dalla squadra mobile della polizia di Stato, accorsa nei quattro negozi rapinati, l'autore dei colpi, che si presume sia sempre lo stesso uomo e che aveva il volto coperto da una mascherina, è entrato nelle farmacie con una pistola alla mano, presumibilmente finta, minacciando i dipendenti e riuscendo a farsi consegnare l'incasso.

Alle cinque di pomeriggio il primo colpo in piazza Scolari, zona Trenno; poi, a seguire, il malvivente ha rapinato una farmacia di via Fratelli Zoia, un po' più a sud, nel quartiere di Quarto Cagnino; subito dopo un'altra farmacia di via Giambellino, spostandosi sempre verso meridione; e, ancora, l'ultima in viale Famagosta. Magro il bottino: in totale è riuscito a sottrarre circa mille euro. Dopo la sequela di rapine a ritmo sostenuto, l'uomo è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.