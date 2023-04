Nonno stalker perseguita la vicina: il giudice lo costringe a cambiare casa

Da quasi un anno la donna non aveva pace. Il suo vicino di casa - un uomo di 80 anni - avrebbe continuato a perseguitarla con ingiurie e bigliettini offensivi. Fino a quando lei, una 55enne, si è rivolta ai carabinieri e ha denunciato tutto. Adesso i militari della compagnia di Seregno hanno eseguito il provvedimento del divieto di dimora nei confronti dell'80enne brianzolo il quale, già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento, avrebbe comunque continuato a molestare e perseguitare la sua vicina.

Secondo le informazioni fornite dall'Arma, la vita della donna era diventata un inferno da quando, durante il lockdown, quell’uomo si sarebbe innamorato di lei. Un sentimento non corrisposto, ma da giugno l’anziano avrebbe iniziato a perseguitarla con appostamenti e pedinamenti fino quasi ad investirla con la moto. Ma non solo. Perché in più occasioni l'avrebbe insultata gridando dal proprio appartamento e le avrebbe lasciato sotto la porta di casa biglietti scritti a mano offensivi e minacciosi. La donna, esasperata e impaurita, sarebbe stata costretta anche a rivoluzione la sua vita quotidiana e le sue abitudini pur di evitare di incontrare quell’uomo. Arrivando, persino, a pensare di cambiare casa.

"Il giudice per le indagini preliminari di Monza, su proposta della locale Procura della Repubblica, ha applicato la più grave misura del divieto di dimora concordando sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’uomo e ravvisando al contempo concrete esigenze cautelari", si legge nella nota dei militari. I carabinieri hanno specificato che "il giudice ha osservato che il pericolo di reiterazione criminosa specifica è indubbiamente sussistente, come dimostrato anche dalle vicende che hanno portato alla condanna in primo grado per il medesimo reato commesso sempre nei confronti della donna e dove, all’esito del giudizio abbreviato, l’80enne era stato condannato alla pena di un anno e 8 mesi".

Gli indizi raccolti dai carabinieri e consegnati al pm hanno evidenziato un’escalation di aggressività e la "contestuale totale inefficacia delle precedenti misure giudiziarie e detentive convincendo appieno il gip dell’inidoneità di ogni altra misura cautelare, compresa quella degli arresti domiciliari che, addirittura, avrebbero potuto avere anche effetti opposti con l'uomo costretta a casa giorno e notte". Il giudice ha quindi ritenuto che, nel caso in questione, l’unico modo per scongiurare il rischio fosse quello di imporre all’80enne il divieto di dimorare nel comune di residenza che, "nella situazione data, rappresenta irrinunciabile presidio di salvaguardia, prevalendo inevitabilmente sulle esigenze di alloggio dell’indagato". Risultato: l'uomo si è trasferito.