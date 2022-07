I due uomini fermati con 80mila euro in contanti in auto

Davanti alle domande degli agenti, sono rimasti zitti. Non hanno saputo, in nessun modo, spiegare da dove arrivassero tutti quei soldi. Due uomini - un 33enne e un 37enne, entrambi cittadini marocchini, entrambi irregolari ed entrambi con precedenti - sono stati indagati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di poche dosi di cocaina e di una quantità decisamente più considerevole di soldi.

I guai per loro sono iniziati poco prima della mezzanotte di lunedì, quando una volante ha fermato la Passat a bordo della quale si trovavano. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno scoperto addosso ai due 1 grammi e mezzo di cocaina e a quel punto hanno deciso di estendere i controlli anche all'abitacolo.

Così, dalla vettura sono saltati fuori ben 80mila euro in contanti, che erano sistemati in una busta. Il denaro, considerato di provenienza illecita, è stato quindi sequestrato e il 33enne e il 37enne sono stati indagati a piedi libero.