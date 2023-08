Tragedia in montagna: trovata morta Alessia Protospataro

Sono terminate tragicamente le ricerche di Alessia Protospataro, la turista milanese di 49 anni scomparsa nel nulla in Val d'Ossola (Piemonte) da giovedì 10 agosto. Il corpo della donna è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 17 agosto, in Val Vigezzo. Non sono nitidi i contorni della morte (anche se per il momento l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'incidente), ma la procura di Verbania ha aperto un fascicolo d'indagine.

Il corpo della 49enne, più nel dettaglio, è stato trovato da un tecnico di soccorso alpino civile che si trovava a bordo di un elicottero della guardia di finanza. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche vigili del fuoco e protezione civile.

I soccorritori la stavano cercando senza sosta da domenica 13 agosto, giorno in cui il titolare del B&b di Domodossola in cui alloggiava ha denunciato la scomparsa. La donna era stata vista nella piana di Vigezzo e proprio da lì erano iniziata le ricerche, come riportato da NovaraToday.

Seguendo il percorso delle celle telefoniche agganciate dal suo telefono, le ricerche si sono concentrate in zona Prestinone e Piana di Vigezzo; con il controllo delle telecamere di sorveglianza la donna è stata vista attraversare il ponte che porta da Santa Maria a Prestinone, alla funivia della Piana, e sempre con le telecamere è stata vista alla Piana, luogo da cui non ha mai fatto ritorno. Protospataro, comunque, aveva acquistato un biglietto di andata e ritorno per la salita con la funivia.