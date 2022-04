È morto il fotografo Francesco Radino

Il fotografo Francesco Radino, maestro dei paesaggi italiani, di cui ha raccontato la trasformazione, è morto a Milano sabato 9 aprile dopo una lunga malattia all'età di 74 anni. Radino ha elaborato una propria poetica, ricca di suggestioni immaginifiche ed emozionali: i suoi lavori appaiono come un fluire di molteplici narrazioni dove si accumulano figure umane, elementi naturali, territori urbanizzati, animali ed oggetti, che perdono l'originaria consistenza fisica assumendo la stessa dimensione atemporale della memoria.

Come autore ha pubblicato numerosi libri fra i quali: "Italia di Lucania" (Il Diaframma, 1988), "Modus Videndi" (Idea Books, 1989); "Morphosis" (Onebyone Contemporary Art Gallery, 1992); "Mutazioni" (Art&, 1994); "Inside" (Baldini e Castoldi, 2001); "Paesaggio prossimo" (con Basilico, Berengo Gardin, Bossan, Cicconi Massi, Dainelli, De Luigi, Harari, Majoli, Pellegrin, Siragusa e Venturi; Contrasto, 2007); "Reframe, le stanze del tempo" (Fotografia Italiana Arte Contemporanea, 2007). A partire dagli anni Ottanta Radino ha partecipato a numerose iniziative di carattere pubblico di ricerca sul territorio, fra i quali: le campagne fotografiche Archivio dello Spazio all'interno del Progetto Beni Architettonici e Ambientali della Provincia di Milano; il progetto Osserva.Te.R promosso dalla Regione Lombardia; il progetto European Eyes on Japan organizzato da Eu Jap Fest; Atlante italiano 2003 per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; il progetto Tramsformazione per il Museo di Fotografia Contemporanea di Villa Ghirlanda; il progetto 'La civiltà dell'acqua in Lombardia' per Urbim e Regione Lombardia; il progetto 'Le Cattedrali dell'Energia' e 'Gli Scali Ferroviari di Milano, oggi prima di domani' per Fondazione Aem e Lying in Between per la Fondazione Fotografia di Modena.

Partecipe degli sviluppi della fotografia di ricerca sul paesaggio contemporaneo, Radino ha elaborato un modo libero di esplorare la realtà che oggi va oltre il genere del paesaggio, aprendosi a ogni aspetto del mondo, dalla natura ai territori urbanizzati, dalla figura umana agli oggetti, dagli animali ai manufatti della storia dell'uomo. Ha esposto il suo lavoro in gallerie e musei italiani, europei, giapponesi e statunitensi e le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private internazionali. Recentemente ha realizzato i video After September Eleven, Storie di terra e di mare, La buona terra dove cresce il riso, Diario di un viaggiatore occidentale. Dal 2018 era membro del Comitato Scientifico del Museo di Fotografia Contemporanea. Francesco Radino era nato a Bagno a Ripoli (Firenze) il 1° agosto 1947 da genitori entrambi pittori. Dopo gli studi di sociologia, all'inizio degli anni '70 decise di dedicarsi professionalmente alla fotografia e scelse di operare in vari ambiti, dalla fotografia industriale al design, dall'architettura al paesaggio.