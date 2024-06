Arrestato Ivan Szydlik, l'influencer di orologi di lusso che "non paga le tasse in Italia"

All'anagrafe Ivan Errichiello, nome d'arte Ivan Szydlik dal cognome dell'ex compagna. È stato arrestato dai militari della guardia di finanza di Verbania l'imprenditore noto sui social per la rivendita di orologi di lusso. Szydlik è stato tratto in arresto nella sua casa di Milano. Le indagini sono coordinate dal pm Carlo Scalas della Procura di Milano. Secondo l'accusa l'imprenditore, con il suo braccio destro Davide Lo Monaco, avrebbe compiuto truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Proventi per oltre un milione di euro per il volto dei social. La gip Alessandra Di Fazio ha disposto, per entrambi, la misura cautelare della custodia in carcere: Errichiello a San Vittore, Lo Monaco a Verbania.

Secondo le indagini delle fiamme gialle, avviate in seguito ad alcune segnalazioni, Szydlik avrebbe messo appunto truffe che gli hanno permesso di accumulare ingenti quantità di denaro utile a ostentare un tenore di vita particolarmente alto. Sui social l'uomo ha un seguito di 558mila persone. I soldi ottenuti gli hanno permesso di costituire società fittizie di cui avrebbe ceduto le quote ad altri investitori ignari, ottenendo così ulteriore denaro in parte trasferito all'estero. Su Instagram Errichiello spiegava come comprare un orologio e rivenderlo a prezzi più alti. Raccontava di vendere tra i 25 e i 30 orologi alla settimana con un guadagno di 850mila euro sottolineando "non pago le tasse in Italia".

Le attività illecite non riguarderebbero solo l'Italia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Errichiello avrebbe operato anche in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Belgio, Serbia, Germania e Inghilterra. L'imprenditore avrebbe anche costituite una società e creato un token di criptovaluta a cui è seguita un'attività abusiva di vendita di prodotti finanziari. Ivan Szydlik ha un precedente per bancarotta fraudolenta mentre Lo Monaco per truffa.