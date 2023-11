Kimberly Bonvissuto è stata trovata

"L'allontanamento dalla propria abitazione di Kimberly Bonvissuto è da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce". Lo ha fatto sapere la procura di Busto Arsizio attraverso una nota, firmata dal procuratore Carlo Nocerino, diffusa nella mattinata di lunedì 27 novembre.

La giovane aveva fatto perdere le sue tracce giovedì 20 novembre quando è uscita da casa sua, in via Benvenuto Cellini (zona Frati di Busto Arsizio, Varese). Era uscita per incontrare la cugina ma, da quanto scoperto in un secondo momento, avrebbe avuto un appuntamento con un ragazzo, di cui però nessuno sa nulla.

L'allarme è stato dato alle forze dell'ordine con una denuncia da parte dei familiari. Gli stessi famigliari nella mattinata di lunedì sono stati informati degli ultimi sviluppi. La procura, inoltre, ha fatto sapere che "almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in buone condizioni di salute ed in territorio italiano".