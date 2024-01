Addio a Mamadou Gueye, addetto all’accoglienza del comune. Sala: "Era facile volerti bene"

Si è spento a 39 anni Mamadou Gueye, dal 2016 addetto all’accoglienza di Palazzo Marino. Per chi lavora dietro quelle mura era conosciuto come “Mama”. A salutarlo con affetto il sindaco di Milano Beppe Sala: “Era facile volerti bene”. Di origine senegalese, prima di approdare al comune di Milano, Gueye aveva lavorato per l’Expo dove aveva issato la bandiera del suo paese nel giorno della loro festa nazionale.

Mamadou soffriva da tempo a causa di un tumore. La sua situazione clinica era migliorata, per poi precipitare a settembre. A quel punto, la sua ultima decisione era stata di tornare in Senegal per i suoi ultimi giorni. A ricordarlo, tra i tanti, anche l’ex consigliere comunale Paolo Limonta che sui social ha scritto: “Ho conosciuto Mamadou quando è venuto a fare l’accoglienza all’ingresso di Palazzo Marino. Gentile, accogliente, delicato, sempre sorridente. Fino all’ultimo giorno della mia permanenza nell’ammirazione comunale ci siamo frequentati con grande affetto e rispetto”.

“Mama” si è spento in Senegal dopo aver salutato per l’ultima volta la sua famiglia. Lascia una figlia di sette anni.