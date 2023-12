Il nuovo prefetto Sgaraglia "Sono contento di essere a Milano"

"Milano è una città tra le più importanti, molto impegnativa, è una sfida che accetto volentieri": lo ha detto il nuovo prefetto Claudio Sgaraglia (63 anni) in un breve incontro con la stampa per l'inizio del suo incarico.

"La mia attività è sempre stata ispirata alla massima collaborazione con le istituzioni tutte - ha aggiunto il prefetto - già ho incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerò nei prossimi giorni anche le altre istituzioni locali". Con Sala, ha riferito "ci siamo ripromessi di avere un rapporto massima collaborazione". "Ho incontrato anche altri sindaci e mi sono ripromesso incontrarli anche sul territorio" credo che sia "il modo migliore per conoscere le loro esigenze".

Il neo prefetto ha quindi ribadito di essere "veramente contento e onorato di essere in questa città che è sicuramente efficiente e ricca di entusiasmo". "Cercherò anche io di trasmettere il mio entusiasmo e la mia passione per il lavoro. Una cosa che ho sempre fatto è stata" garantire "presenza totale e passione totale per il lavoro", ha detto. "Sono felice e onorato di essere qui metterò tutta la mia passione".