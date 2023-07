A Milano si vende una casa cantoniera a 70mila euro

In un periodo in cui comprare casa a Milano sembra diventata una prerogativa di pochi (e gli affitti hanno raggiunto cifre tali da scatenare le proteste degli studenti), in città c'è un'ex casa cantoniera ferroviaria in vendita a 70mila euro.

Come si legge sul sito del gruppo Ferrovie dello Stato, si tratta di un appartamento libero in via Giovanni Antonio Amadeo 88, zona Ortica, periferia est di Milano. L'abitazione, al primo piano, è di circa 72 metri quadri e composta da cucina, bagno, soggiorno e due camere, oltre a cantina e seminterrato di 10 metri quadri. La casa si trova all'interno di un edificio tri-familiare di due piani più seminterrato e area esterna in comune.

Per aggiudicarsi la casa cantoniera è possibile presentare un'offerta fino al prossimo 2 ottobre. Il prezzo base parte da 70mila euro, quindi meno di mille euro al metro quadro. Per maggiori info e dettagli è possibile consultare l'annuncio. In vendita e in affitto sul sito anche depositi e spazi con destinazione commerciale.