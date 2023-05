A1: Autostrade per l'Italia consiglia di evitare Bologna (ed è obbligatorio per i Tir)

Riaprono due corsie verso Firenze sull'autostrada A1, dopo lo smottamento che si è verificato tra Sasso Marconi Nord e il bivio con l'A1 Direttissima verso Firenze. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Continuano le operazioni della task force allestita per il ripristino della piena fruibilità del tratto, ove comunque si sono registrati (intorno alle 9 di giovedì mattina) circa 15 km di coda verso Firenze e 9 km di coda verso Bologna.

Autostrade per l'Italia ha disposto la deviazione obbligatoria per i camion oltre 7,5 tonnellate verso Bologna lungo l'A15 (Parma-La Spezia). Per reimmettersi in A1, questi veicoli dovranno utilizzare l'A11 (Firenze-Mare). Un percorso che viene calorosamente consigliato anche ai veicoli leggeri.