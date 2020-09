A2A: Unareti, il Consiglio di Stato ripristina l’aggiudicazione della gara gas Milano

"Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli presentati nel febbraio 2020 da Unareti e dal comune di Milano contro la sentenza del Tar Lombardia del 5 dicembre scorso che aveva portato all’annullamento della aggiudicazione a Unareti della gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Milano 1 - Città e Impianto di Milano". Lo riferisce A2A in un comunicato.

"Il Consiglio di Stato - prosegue la nota - ha da una parte rigettato gli elementi di carattere giuridico e amministrativo che avevano portato il Tar ad escludere Unareti (e anche a superare la esclusione della concorrente 2i Rete Gas) dalla procedura e dall’altra ha confermato le valutazioni della commissione di gara che ne aveva premiato l’offerta. Unareti si era infatti aggiudicata nel settembre 2018 la gara conseguendo un punteggio complessivo di 98,12 punti su 100".

"L’Atem di MI1 - spiega A2A - è costituito da un totale di oltre 830.000 PdR (punti di riconsegna) attivi sui comuni di Milano, Baranzate, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese e Sesto San Giovanni. La concessione, della durata di 12 anni, ha un valore complessivo di circa 1,4 miliardi di euro. La Società Unareti ha previsto un totale di circa 650 milioni di investimenti in arco piano che porteranno ad una crescita del valore della RAB di proprietà relativa all’Atem di Milano 1 (attualmente pari a circa 660 milioni) di circa 180 milioni di euro".