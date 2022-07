Smonta la cucina di un cliente e la abbandona in strada: denunciato

Un imprenditore di Cologno Monzese è stato denunciato per aver abbandonato per strada a Brugherio una cucina che aveva smontato da un suo cliente. L'uomo, un 36enne, è stato rintracciato dalla polizia locale di Brugherio, come riportato da MonzaToday.

Tutto è iniziato quando alcuni residenti hanno trovato il cumulo di mobili in via San Maurizio e hanno allertato i ghisa. Gli agenti, grazie alle telecamere a circuito chiuso della cittadina e alle immagini registrate dagli impianti di sorveglianza privati, sono arrivati a risalire all'autore del gesto.

Dopo tutte le verifiche del caso la polizia locale di Brugherio ha identificato il responsabile che è stato chiamato in comando. Messo alle strette dalla Locale, ha ammesso le sue responsabilità: dopo aver eseguito alcuni lavori a casa di un cliente, invece di smaltire correttamente i rifiuti in discarica, li ha abbandonati in strada.

Per lui è scattata una denuncia a piede libero. Nel frattempo il 36enne ha recuperato e smaltito a sue spese quanto aveva abbandonato ripulendo quell'angolo della città.