Abbandona due divani in un campo ma la polizia glieli riporta a casa e lo multa: video

Abbandona in un campo, sul lato di una strada secondaria, due grossi divani da tre posti ciascuno, anziché smaltirli regolarmente. Bene, la polizia locale ricostruisce l'accaduto, recupera i divani e glieli riconsegna nel giardino di casa sua, insieme a una multa da 10 mila euro.

L'operazione dell'amministrazione di Romano di Lombardia (Bergamo) è stata poi comunicata ai cittadini con un video con in sottofondo il brano 'The lion sleeps tonight' e la scritta ironica: "Hai smarrito qualcosa? La polizia locale la ritrova e te la porta sotto casa". Le immagini, virali, sono state molto apprezzate sui social network dove tanti utenti parlano di "capolavoro".

Non è la prima volta che la locale della cittadina della Bassa bergamasca 'restituisce' ai proprietari rifiuti abbandonati in strada, in questo caso addirittura dei divani: l'ultimo a finire nel mirino è stato un cittadino residente a Rimini ma domiciliato a Romano, che aveva lasciato i divani in una zona periferica della città. L'uomo si è giustificato dicendo che li aveva lasciati sul posto "temporaneamente", per poi ripassare a ritirarli.

Dalle telecamere della videosorveglianza gli agenti sono risaliti al proprietario del furgone con cui sono stati trasportati i divani e da lui al proprietario dei divani, che aveva preso in prestito il furgone. Con un mezzo di Geco, la società che cura la raccolta dei rifiuti, i due divani sono stati recuperati e recapitati direttamente al domicilio del loro legittimo proprietario. Gli agenti gli hanno anche elevato una sanzione da 10mila euro.