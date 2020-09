Abbandonano il cane al parco: inchiodati dalle telecamere

Hanno abbandonato il loro cane al parco. Ma grazie alle immagini delle videocamere e alle ricerche della polizia locale sono stati identificati. L'accaduto a Magenta, dove martedì è stato l'assessore comunale alla sicurezza Simone Gelli ad annunciare che gli autori dell'abbandono sono stati individuati.

L'animale era stato abbandonato nei giorni scorsi al Parco di Casa Giacobbe della cittadina a ovest di Milano. I suoi ex proprietari però sono stati inchiodati dalle registrazioni delle telecamere. Dopo essere stato trovato legato con il guinzaglio a una fontanella, il cagnolino - in salute e senza particolari problematiche - è stato portato al canile, da venerdì potrà essere adottato.

(Le videocamere che hanno inchiodato i responsabili, foto Fb/Simone Gelli)

Individuati dalla locale

"Grazie al minuzioso lavoro di controllo e verifica delle immagini del nostro impianto di video sorveglianza cittadino - ha scritto l'assessore Gelli su Facebook - la polizia Locale di Magenta ha individuato gli autori dell'abbandono del cane presso il parco di Casa Giacobbe. Ringrazio coloro i quali hanno prontamente denunciato il fatto e contattato il nostro comando".

"La tempestività nelle comunicazioni, ha fatto sì che ci si attivasse subito, al fine di verificare chi avesse potuto macchiarsi di un atto cosi triste, quanto vile - ha continuato Gelli -. Ora, la posizione delle persone identificate è al vaglio del nostro comando per tutti gli accertamenti di rito. Sono inoltre contento che, seppur per un episodio così triste, il nostro tanto vituperato sistema di video sorveglianza, abbia contribuito, oserei dire in maniera decisiva, alla risoluzione del caso".