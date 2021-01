Milano, scarico illecito rifiuti: 181 persone multate della locale grazie alle fototrappole

Da gennaio a dicembre 2020 sono stati 181 gli accertamenti per abbandono illecito di rifiuti effettuati dalla polizia locale di Milano, grazie alla collaborazione con l’area Ambiente del Comune di Milano e Amsa, che ha portato al posizionamento di 19 fototrappole (TLC) puntate su aree particolarmente interessate dal fenomeno. In totale, da maggio 2019 sono stati oltre 330 gli accertamenti effettuati.

In particolare, nel 2020, sono stati 113 gli abbandoni effettuati utilizzando auto o furgoni, da cui sono scaturite sei denunce, quattro sequestri di veicoli disposti dall’Autorità Giudiziaria e 71 sanzioni amministrative. Inoltre sono ancora in corso le indagini su 18 casi. Le tipologie di rifiuti scaricati sono prevalentemente sacchi di rifiuti urbani, legname, mobili e arredi, elettrodomestici, parti di autoveicoli e batterie, materiale edile e di risulta.

Sono stati invece 68 gli accertamenti riguardanti abbandono di rifiuti effettuati a piedi, che hanno portato a 21 sanzioni amministrative. In questo caso gli scarichi riguardano principalmente sacchi neri con rifiuti domestici, elettrodomestici, legno e arredi.

Quali sono le multe previste per chi abbandona rifiuti

La polizia locale spiega che la violazione all'articolo 20 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, quindi gli scarichi abusivi, possono essere multatu con pagamento in misura ridotta di una sanzione pari a euro 450.

La violazione articolo 15 CDS alla lettera f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (sanzione da 25 a 99 euro); alla lettera f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (sanzione da 105 a 422 euro).

E ancora la violazione all'articolo 256 del Decreto L.gs. 152/2006 (T.U dell’Ambiente), quindi il reato di deposito incontrollato di rifiuti commesso da Enti o Imprese (reato penale, arresto da 3 mesi a 1 anno oppure sanzione pecuniaria da 2600 euro a 26000 euro per abbandono di rifiuti non pericolosi. Raddoppia l’ammontare dell’ammenda in caso di rifiuti pericolosi).