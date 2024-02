Abbassa il finestrino per parlare con i poliziotti: tradito dalla zaffata di erba

Quando ha abbassato il finestrino per parlare con i poliziotti è uscita una zaffata di fumo. E per lui sono scattate le manette. È successo in via Kuliscioff a Milano, nei guai un uomo di 42 anni.

Tutto è successo intorno alle 13.30 quando gli agenti hanno controllato un’auto in sosta all’interno della quale c’era una persona. Appena l’uomo ha abbassato il finestrino i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana, per questo hanno perquisito lui l’automobile. Sono stati trovati 7 grammi di "fumo" e due di "erba", mentre al termine della perquisizione a casa sua ne sono stati trovati altri 15 di hashish e 13 di marijuana, più un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Per lui sono scattate le manette.

Poco dopo, in via principe Eugenio, i poliziotti hanno arrestato un 45enne incensurato trovato con mezzo grammo di cocaina e mezzo grammo di Mdma. Oltre alle sostanze, durante la perquisizione della sua abitazione, è stato trovato un bilancino di precisione.