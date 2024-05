Tragedia nel milanese: morto un neonato di sette mesi

La crisi respiratoria improvvisa, la macchina dei soccorsi che si mette in moto immediatamente e la disperata corsa in ospedale. Purtroppo è stato tutto inutile. È morto il neonato di sette mesi colto da un malore ad Abbiategrasso, hinterland ovest di Milano, nella mattinata di lunedì 6 maggio.

Tutto è successo intorno alle 10.30 a due passi dal centro della cittadina. Il bimbo, stando a quanto trapelato, sarebbe stato colto da una grave crisi respiratoria e quando i soccorritori sono arrivati sul posto era in arresto cardiocircolatorio. Sono subito scattate le manovre rianimatorie e il bimbo è stato trasferito con la massima urgenza al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta, dove è morto poco dopo il suo arrivo.

Cosa sia accaduto non è ancora chiaro, sul caso son in corso accertamenti da parte della magistratura. È probabile che sul corpino venga disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Alla base del decesso, tuttavia, pare ci sia un malore improvviso.

Solo pochi mesi fa, a gennaio, una bimba di 9 anni, Rebecca, era morta a causa di un malore ad Arconate. Tutto era successo mentre la bimba si stava preparando ad andare a scuola: la bimba si era accasciata improvvisamente al suolo colta da malore, era stata soccorsa dai medici del 118 che l’avevano trasportata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è spirata due giorni dopo.