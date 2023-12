Giubbotti e borse Moncler e Chanel a basso costo, ma erano contraffatti

Moncler, Burberry, Dior, Louis Vuitton. E altre griffe. Ma gli abiti e gli accessori che un negozio milanese metteva in vendita, a prezzi decisamente inferiori agli originali, erano contraffatti. Lo ha scoperto il gruppo anti contraffazione della polizia locale che, nei giorni scorsi, ha sequestrato 1.600 articoli tra abbigliamento, accessori e bigiotteria in un negozio della zona di Porta Romana.

A insospettire gli agenti è stata l'osservazione della vetrina. Una volta entrati, i vigili hanno trovato giubbotti Moncler in vendita a 300 euro, oltre a capi di Burbery, sciarpe di Louis Vuitton, Dior e Hermes, borse Chanel, bracciali e orecchini Cartier e Van Cleef. Il valore complessivo della merce si aggirava sui 100mila euro.

Gli accertamenti, svolti anche in collaborazione coi responsabili dei marchi, hanno fatto appurare l'effettiva contraffazione degli articoli, che sono stati sequestrati. La titolare dell'attività è stata indagata per introduzione abusiva di marchi contraffatti e ricettazione. Le indagini continuano per risalire alla provenienza e alla filiera di vendita e distribuzione della merce.