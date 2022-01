Trovate 500mila persone con l'abbonamento a Sky abusivo

Avrebbero guardato Sky in maniera abusiva risparmiando sull'abbonamento. E per loro, circa 500mila persone, sono iniziati i guai. Nella mattinata di mercoledì 26 gennaio i militari della guardia di finanza di Milano hanno eseguito una serie di perquisizioni in tutta Italia; nel mirino delle fiamme gialle una rete composta da mezzo milione di persone che avrebbe usufruito del servizio attraverso la tecnologia iptv.

Le perquisizioni hanno permesso di smantellare una struttura tecnologica capace di diffondere illegalmente via internet i segnali criptati delle pay tv. In totale sono state indagate 20 persone per la violazione della legge sul diritto d'autore, si tratta di cittadini residenti in Toscana, Emilia-Romagna, Campania e Calabria.

In particolare in Campania è stato individuato l'amministratore di un internet service provider i cui server avrebbero consentito "di far funzionare diverse Iptv illegali" e nella stessa regione è stato indagato chi avrebbe gestito i pagamenti "relativi agli abbonamenti pirata al servizio Sky", si legge nella nota della procura.

In Toscana, invece, un indagato attraverso l'uso di oltre 50 dispositivi mobili, avrebbe distribuito "illegalmente contenuti audiovisivi del palinsesto Sky" permettendo così la visione senza il pagamento dovuto.