Meno aborti e troppi obiettori di coscienza: la situazione in Lombardia

Meno interruzioni di gravidanza, ma più assunzioni di pillole abortive. E sono sempre di più gli obiettori di coscienza in Lombardia. Questi i risultati che emergono dal rapporto del Pd. Il numero di aborti cresce dal 2022 al 2021, ma i dati restano comunque inferiori rispetto al 2019. Numeri positivi, invece, per la somministrazione della pillola Ru486: 40% nel 2022, ma si è ben lontani dalle altre regioni. Nonostante ciò, sono 12 su 50 le strutture pubbliche che non garantiscono l’uso della pillola abortiva.

La Lombardia registra pessime performance sulle strutture pubbliche che consentono l’aborto. Sono solo 50 e in più della metà delle strutture cliniche oltre il 60% dei medici è obiettore di coscienza, con cinque ospedali lombardi che “vantano” il 100% di ginecologi che si rifiutano di praticare interruzione di gravidanza. A Milano il 45% dei dottori nei presidi ospedalieri è obiettore, una media alta seppur tra le più basse nelle province lombarde, che vedono al primo posto Varese.

Cresce l’uso della pillola del giorno dopo, più facilmente reperibile e meno “invasiva”. In Lombardia nel 2022 sono state vendute più di 104mila unità, in crescita del 25% rispetto al 2021. Milano in cima alla lista avendo venduto il 42% delle pillole totali erogate nella regione.

All’ospedale Niguarda la metà dei ginecologi è obiettore di coscienza, meglio la clinica Mangiagalli che segna il 39% di obiettori con 47 medici che si dicono favorevoli, non a caso la struttura ospita la clinica per la donna. Numeri simili si registrano anche nel polo Fatebenefratelli-Sacco: al Sacco 4 obiettori su 11, al Buzzi 11 su 25 e al Macedonio Melloni 12 su 27.