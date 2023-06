Milano, ragazza abusata al bancomat: palpeggiata davanti al fidanzato mentre preleva

L’ha aggredita alle spalle. Senza preoccuparsi della presenza del fidanzato della vittima, l’ha palpeggiata e stretta a sé. Poi ha cercato di fuggire, inutilmente. Un uomo di 29 anni, cittadino egiziano, è stato fermato mercoledì sera a Milano con l’accusa di violenza sessuale dopo aver abusato di una 20enne.

Il suo raid è andato in scena verso le 20.30 in viale don Luigi Sturzo, in zona Garibaldi. Il 29enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ha palpeggiato la ragazza mentre stava prelevando a un bancomat toccandola con forza nelle parti intime. Dopo l’intervento del ragazzo della giovane, il maniaco si è allontanato di qualche metro e ha iniziato a inveire contro alcuni passanti.

A bloccarlo sono stati gli agenti delle Volanti, allertati dai testimoni. Ricostruito l'accaduto, il 29enne è stato fermato e portato a San Vittore.