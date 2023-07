Ragazza molestata in strada dal branco: in tre la bloccano e la palpeggiano

Palpeggiata in strada. Abusata all’uscita della metro mentre tornava a casa. Una ragazza di 21 anni, una giovane italiana, è stata molestata domenica sera a Milano da tre uomini, due dei quali poi arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

Il raid del branco, composto da tre giovanissimi, è andato in scena verso le 23.20 in via Imbonati. La vittima, che era insieme a un’amica, era appena uscita dalla fermata metropolitana di Dergano quando è stata bloccata dai tre, che l’hanno palpeggiata nelle parti intime e sono poi fuggiti.

A chiedere aiuto alla polizia è stata la stessa ragazza, che ha fermato una Volante di passaggio raccontando cosa era accaduto. Grazie alle descrizioni, gli agenti hanno fermato due dei molestatori: si tratta di un 18enne egiziano con precedenti, finito a San Vittore, e di un 17enne, suo connazionale, accompagnato al Beccaria.