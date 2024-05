Abusi su minore, arrestato un maestro di una scuola elementare

Un maestro di 50 anni che insegna in una scuola elementare è stato arrestato dai carabinieri di Gallarate con l’accusa di abusi su minore. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato nel parcheggio di un supermercato; secondo le accuse avrebbe molestato una bambina, alunna della scuola in cui insegna.

I detective dei carabinieri hanno concentrato le loro attenzioni sul 50enne dopo una denuncia. Tutto è iniziato quando la bambina ha raccontato ad alcune michette le strane “attenzioni fisiche” che l’insegnante le avrebbe riservato. A loro volta le piccole hanno detto tutto alle insegnanti che si sono rivolte alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, quello sventato dai carabinieri al momento dell'arresto era il primo faccia a faccia tra l'uomo e la giovanissima: i militari sono intervenuti sul posto prima che la situazione potesse degenerare, perché stavano già monitorando la situazione.

Per il 50enne sono scattate le manette. Al setaccio degli investigatori ci sono anche il suo cellulare e il computer personale, per capire se l'uomo abbia scaricato o scambiato materiale pedopornografico. Non solo, sono intervenuti i servizi sociali che hanno tolto al 50enne la custodia delle due figlie minorenni, accompagnate in una comunità protetta. Gli inquirenti stanno svolgendo approfondimenti per capire se l’uomo abbia compiuto atti simili in passato.