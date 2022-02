15enne abusata, ex seminarista patteggia due anni a Milano

Due anni di condanna, con pena sospesa. È quanto ha patteggiate il 27enne ex seminarista accusato di aver abusato di una 15enne.

L'estate scorsa all'uomo, aiuto di un parroco e addetto alla gestione di un oratorio nel Milanese (da cui era stato allontanato), era stata notificata una misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (l'ordinanza era stata firmata dal gip di Milano Alessandra Clemente nell'inchiesta del pm Alessia Menegazzo), ovvero l'oratorio, la parrocchia e la scuola del paese dove si erano consumate le violenze.

Il 14 febbraio il gup Sara Cipolla ha ratificato il patteggiamento, dopo che l'ex seminarista ha anche risarcito la famiglia della ragazzina. In base a quanto hanno messo in luce le indagini, il 27enne, che seguiva i ragazzi come educatore, aveva approfittato dell'insicurezza dalla minore iniziando a tempestarla di messaggi, di cui molti sui suoi profili social, per poi spingersi oltre.

Il contesto di abusi era emerso quando la 15enne era finita ricoverata in ospedale per alcune settimane a causa delle pesanti conseguenze sia fisiche sia psicologiche dovute a quanto era stata costretta a subire. L'ex educatore, all'epoca 26enne, dopo essere stato accusato di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico, aggravata, era stato trasferito in una località lontana dall'oratorio. Durante l'interogatorio davanti al gip, l'uomo aveva ammesso la propria colpevolezza.