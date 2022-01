Ragazze molestate in Duomo a Capodanno, i casi salgono a 5

Sarebbero 5 (se non di più) i casi di aggressioni sessuali commessi in piazza Duomo a Milano nella notte di Capodanno. Sul caso stanno lavorando il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo, ma "l'indagine è più ampia", sottolineano gli investigatori.

I detective stanno continuando a raccogliere testimonianze su quanto accaduto in piazza durante i festeggiamenti di Capodanno e stanno proseguendo nella visione delle immagini delle telecamere della zona e i vari filmati, anche amatoriali. Non solo, stanno anche approfondendo alcune denunce per rapina per capire se ci sono state anche violenze nei confronti delle vittime.

Le violenze nel centro di Milano, comunque, ricordano quanto accaduto a Colonia (Germania) nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2016 quando decine di donne erano state aggredite e molestate da gruppi di uomini.

Violenze sessuali in Piazza Duomo: scoppia la polemica politica

Dopo i fatti di Capodanno è esplosa la polemica politica a Palazzo Marino. I gruppi di minoranza hanno attaccato giunta e sindaco. "Più passa il tempo e più compaiono nuovi video di quanto accaduto in piazza Duomo nella notte di Capodanno. Eppure né il sindaco, forse in vacanza nella casa di sua proprietà a sua insaputa a Saint Morritz, né l'imbarazzante Granelli hanno detto alcunché", ha chiosato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia.

"L’assessore alla sicurezza del comune Granelli disse 'tanta gente, tanti botti, nessun problema' su quanto avvenuto in piazza. Una sottovalutazione incredibile a cui si aggiungono il silenzio del sindaco Sala e della sinistra - ha aggiunto Silvia Sardone, consigliera della Lega -. Evidentemente a loro non interessa se nella principale piazza di Milano, in un giorno di festa, diverse giovani donne siano abusate, tra pianti e urla, da decine di delinquenti".

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a quasi una settimana dai fatti, ha bollato le aggressioni come un "fatto gravissimo". "Le aggressioni accadute in piazza Duomo la notte di Capodanno sono un fatto gravissimo non degno della nostra città - ha chiosato il primo cittadino nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio -. Con l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, siamo in costante contatto con la Questura di Milano che sta lavorando senza sosta per individuare i responsabili di questi atti odiosi e confidiamo nell’efficacia delle indagini. Scoprire e fermare i membri del ‘branco’ che si è reso responsabile di tali violenze è la risposta migliore che possiamo dare alle vittime. A loro voglio esprimere la mia piena vicinanza".