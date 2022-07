Abusi sessuali, don Tempesta è libero ma non può uscire dal comune in cui vive

E' tornato libero, dopo circa un anno agli arresti domiciliari, don Emanuele Tempesta, il sacerdote arrestato dalla squadra mobile di Milano nel mese di luglio del 2021 per presunti abusi sessuali su cinque ragazzi tra i 10 e i 16 anni. All'epoca dei fatti il sacerdote era vicario parrocchiale a Busto Garolfo. Gli abusi sarebbero avvenuti tra febbraio 2020 e maggio 2021 nella sua abitazione di Busto Garolfo, durante i mesi del lockdown. Don Tempesta ha sempre negato con forza le accuse che gli sono state mosse.

Il gup Tiziana Landoni, accogliendo l'istanza del pm Flavia Salvatori di Busto Arsizio, ha stabilito che Il sacerdote avrà l'obbligo di dimora nel comune di Rho, dove ha trascorso il periodo ai domiciliari, e non potrà incontrare le vittime e i loro familiari. Il processo a suo carico dovrebbe aprirsi a settembre. La curia di Milano potrebbe entrare nel processo come responsabile civile e in questo caso sarebbe chiamata a un risarcimento alle vittime in caso di condanna del sacerdote.