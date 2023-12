Abusi edilizi per Torre Milano: otto indagati, anche dirigenti del Comune

La torre di via Stresa a Milano, affacciata su piazza Carbonari, è entrata nel mirino della procura di Milano per presunti abusi edilizi e abusi d'ufficio. L'edificio è stato realizzato abbattendo due edifici, destinati al terziario, sostituendoli con altrettante costruzioni: la torre vera e propria, di 24 piani, e un'altra più bassa, per un totale di 102 appartamenti. Questo intervento è stato qualificato come ristrutturazione, mentre la procura ritiene che sarebbe stato più corretto fare le pratiche come nuova costruzione.

Sotto indagine il progettista (e direttore dei lavori) Gianni Beretta, e due dirigenti del Comune di Milano (l'ente è parte offesa): l'ex direttore dello sportello unico edilizia Giovanni Oggioni e l'ex direttore dell'urbanistica Franco Zinna, oltre ai tre funzionari dello sportello unico che hanno espletato la pratica.

Sarebbero stati violati i limiti di legge per quanto riguarda la densità, l'altezza e la distanza degli edifici, compromettendo visuali e soleggiamento dei paraggi, senza che vi fosse il previsto piano attuativo, obbligatorio per gli edifici oltre i 25 metri d'altezza. L'abuso d'ufficio riguarda i dirigenti comunali, per la firma apposta nel 2018 alla segnalazione di inizio attività (Scia), alternativa al permesso di costruire, che secondo la procura avrebbe procurato un ingiusto vantaggio economico e patrimoniale al privato.