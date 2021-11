Si accampano nel parco di Cinisello: per tre giovani scatta il Daspo

Una multa e un Daspo urbano. È terminata così la bravata di tre ragazzi che, insieme ad altri giovani, hanno bivaccato all'interno dello chalet di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, hinterland Nord di Milano, nella notte tra domenica e lunedì 8 novembre.

I giovani sono stati scovati all'alba dai volontari del gruppo cinofili che, a turno turno e in alternanza con i volontari delle associazioni nazionali dei bersaglieri, dei finanzieri e dei carabinieri, presidiano quotidianamente il parco della villa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno trovato una decina di ragazzi che bivaccavano nello Chalet. Tre di questi, minorenni, sono stati fermati e le loro famiglie sanzionate per violazione del Regolamento comunale. Per loro scatterà anche il provvedimento del Daspo urbano.

"La presenza dei volontari delle associazioni locali è davvero preziosa. Svolgono un servizio importante a garanzia della sicurezza dei cittadini - ha commentato Bernardo Aiello, assessore alla Sicurezza e polizia locale -. La loro tempestiva segnalazione ha reso efficace l’intervento della Polizia Locale che, ci auguriamo scoraggi altre simili bravate".