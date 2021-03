Mancato versamento di accise per 600 mila euro, maxi multa a società che distribuisce gas naturale

Una società con sede a Milano non ha versato accise relative all'immissione in consumo di gas naturale per 616.573 euro. L'accertamento in merito è stato effettuato dai funzionari dell'agenzia dogane e monopoli dell'ufficio di Milano 1. Dal controllo della dichiarazione sull'immissione in consumo di gas naturale è emersa la mancata corresponsione delle accise per l'anno d'imposta 2019.

La società, riferisce l'agenzia, opera su tutto il territorio nazionale. All'"appello" mancano anche oneri accessori per oltre 41 mila euro. L'agenzia dogane e monopoli ha dunque sanzionato amministrativamente la società per oltre 200 mila euro.