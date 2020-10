La 'spedizione' del marito tradito: insegue l'amante della moglie, poi lo accoltella e fugge

Ha seguito la sua vittima designata mentre andava a prendere il figlio a scuola. Lo ha bloccato, lo ha costretto a scendere dall'auto e poi, accecato dalla rabbia, gli ha sferrato due fendenti al collo. Quindi è fuggito, ma una volta trovato si è arreso e ha ammesso tutto.

Un uomo di 51 anni, un cittadino italiano residente a Cernusco sul Naviglio e senza nessun precedente, è stato arrestato martedì pomeriggio con l'accusa di tentato omicidio per avere quasi ucciso un 47enne di Pioltello, amante di sua moglie.

La spedizione punitiva del 51enne è scattata verso le 15, quando ha cominciato a pedinare il rivale in amore che stava andando a prendere il figlio in una scuola di Segrate. Una volta in via Commenda, l'aggressore ha tagliato la strada all'auto del 47enne, lo ha costretto a scendere e lo ha colpito con un pugno in pieno volto. Poi, ormai fuori controllo, lo ha accoltellato due volte al collo, per poi darsi alla fuga.

Il ferito, soccorso dal 118, è stato portato alla clinica Città studi in condizioni gravi: i fendenti per poco non gli hanno reciso la giugulare e la carotide, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. A bloccare il 51enne sono stati i carabinieri della compagnia di San Donato, che una volta scoperto il suo nome sono andati a prenderlo nella sua casa di Cernusco. I militari hanno così scoperto che la vittima e la moglie dell'arrestato avevano avuto una relazione extra coniugale durata un paio di anni che il marito aveva scoperto da poco.

Dopo l'ennesimo tentativo del 47enne di contattare la compagna dell'aggressore, l'uomo avrebbe deciso di farsi giustizia da solo. Davanti ai carabinieri, l'arrestato ha ammesso tutte le sue colpe: ora si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.