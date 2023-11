Accoltella un uomo e poi aizza un cane contro i poliziotti

Prima il coltello contro un 38enne. Poi i cani contro i poliziotti. Un ragazzo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Milano nella serata di sabato. Il giovane, un italiano di 25 anni, è accusato di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 25enne è stato fermato in piazzale Insubria, poco prima della mezzanotte. Ai poliziotti era arrivata la segnalazione di una persona ferita con un coltello - un altro italiano di 38 anni - da una persona evidentemente alterata.

Gli agenti vengono accolti dal 25enne con il cane. Lui comincia a resistere all’arresto e aizza l’animali contro gli uomini in divisa. Per lui scattano le manette mentre il ferito - la dinamica dell’aggressione è ancora da capire - viene portato via in ambulanza, sarà dimesso con 14 giorni di prognosi per una ferita superficiale.