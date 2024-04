Litiga con i coinquilini per l'affitto, poi li accoltella

Prima la lite furibonda, poi l’aggressione e le coltellate. Infine le manette. Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver accoltellato i due coinquilini. Il fatto è avvenuto all’interno del loro appartamento in via Resistenza nella serata di lunedì 29 aprile. Entrambi i feriti sono stati ricoverati in ospedale, fortunatamente nessuno dei due è in pericolo di vita.

Tutto è successo intorno alle 20 all’interno del loro appartamento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 19enne avrebbe iniziato a litigare con un connazionale coetaneo per il pagamento dell’affitto. Al culmine della discussione ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro il 19enne ferendolo alla schiena. In questo frangente è intervenuto il terzo coinquilino, un cittadino egiziano di 36 anni, che ha cercato di dividerli, rimediando alcuni fendenti alla testa.

Il 19enne ferito alla schiena è comunque riuscito a scappare, percorrere quasi un chilometro a piedi e raggiungere la stazione dei carabinieri di Novate (in via Bertola), dove ha lanciato l’allarme. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso al Niguarda. I militari, invece, hanno braccato e fermato l’aggressore in via Repubblica non lontano dalla caserma (in via Repubblica) dove stava cercando di colpire con un martello il coinquilino 36enne.

Il 36enne è stato trasportato anche lui Niguarda, mentre l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e accompagnato nel carcere milanese di San Vittore. Deve rispondere delle pesanti accuse di tentato omicidio e lesioni personali. Non solo, i carabinieri hanno sequestrato il coltello, il martello ma anche la gamba di un tavolo che il 19enne avrebbe rotto per colpire i due coinquilini.