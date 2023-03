Passanti accoltellati in Centrale: il rapinatore ha "preso di mira solo donne"

Solo donne. Per scelta. Rhasi Abrahman, il 23enne marocchino arrestato lunedì sera a Milano dopo aver accoltellato e aggredito sette passanti passanti durante una serie di rapine messe a segno in zona stazione Centrale, "ha posto in essere tutte le rapine in rapida sequenza, prendendo intenzionalmente di mira solo donne e non esitando a colpirle con estrema violenza, oltre che ad usare il coltellino" e la "sua pericolosità sociale appare dunque palese".

Lo scrive la procura di Milano nella richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti del giovane, arrestato dalla polizia dopo il suo folle raid. Gli inquirenti hanno messo in evidenza anche il pericolo di fuga, oltre a quello di reiterazione del reato, "in quanto si tratta di un soggetto" nemmeno "ancora compiutamente identificato, apparentemente senza fissa dimora e che quindi potrebbe sottrarsi con estrema facilità alle ricerche dell'autorità".

Il 23enne - che si trova in carcere a San Vittore dopo essere stato dimesso dall'ospedale - è quasi un fantasma. Arrivato in Italia sei o sette mesi fa dalla Germania con una richiesta di protezione internazionale, l'unico passaggio a Milano di Rhasi risale al 6 febbraio scorso, quando aveva scippato un uomo del cellulare sulla linea 90 prima di essere fermato e denunciato qualche ora dopo nella stazione Rogoredo a bordo di un treno della linea Saronno-Lodi. In quell'occasione era anche stato accompagnato all'ospedale di San Donato, da dove era però stato dimesso.

Lunedì sera è riapparso in città, in tutta la sua furia. La prima a incrociare il suo cammino è stata una 38enne italiana, che è stata minacciata con il coltellino nel sottopasso Mortirolo e derubata del telefono. La vittima, non ferita, si è allontanata da solo ed è andata dai carabinieri a presentare denuncia. Rhasi ha invece proseguito nel suo cammino e in via Gluck si è scagliato contro una 58enne di El Salvador che è stata ferita alla mano - curata al Fatebenefratelli è stata dimessa con 15 giorni di prognosi - e rapinata del telefono.

In via Sammartini il terzo colpo. A farne le spese è stata una 33enne spagnola, spinta contro un'auto - è poi finita al San Paolo in giallo con 10 giorni di prognosi per una ferita al capo - e derubata di un cellulare e 30 euro. In viale Brianza il raid più sanguinoso. Il 23enne ha puntato una coetanea italiana puntandole il coltello alla gola - per lei 5 giorni di prognosi al Policlinico - prendendole un porta tessere e 50 euro. Le sue urla hanno attirato l'attenzione del fidanzato, un 24enne, e di due passanti, un 68enne e un 57enne. I tre sono intervenuti cercando di bloccarlo e sono tutti rimasti feriti: il compagno della vittima ha riportato una ferita al fianco ed è finito al Policlinico con 21 giorni di prognosi, il più anziano dei tre è stato colpito con un fendente alla spalla e cadendo ha battuto la testa - dimesso dal Niguarda ne avrà per 15 giorni -, mentre il 57enne è stato raggiunto da una coltellata al braccio ed è rimasto in osservazione fino a martedì mattina al San Carlo per poi essere dimesso con 20 giorni di prognosi.

Ormai braccato, e lasciando quattro persone a terra, il rapinatore è scappato verso via Venini e in via Doria ha cercato un ultimo raid aggredendo una 44enne prima di essere raggiunto e arrestato dai poliziotti delle Nibbio dell'ufficio prevenzione generale della questura. Deve rispondere delle accuse di rapina pluriaggravata e lesioni.