Messa alla prova per lo studente che accoltellò l'insegnante

Due anni di 'messa alla prova' per lo studente che lo scorso maggio accoltellò in aula la sua insegnante, Elisabetta Condò, presso l'istituto Alessandrini di Abbiategrasso. Lo ha deciso la giudice del Tribunale per i minorenni Paola Ghezzi. La misura stabilisce l'affidamento ai servizi sociali minorili per un percorso educativo e di sostegno psicologico. L'ordinanza ha portato alla sospensione del processo per tentato omicidio e, se la 'messa alla prova' andrà a buon fine, è prevista l'estinzione del reato. Ma la misura può essere revocata "in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni".

Nell'udienza del 16 gennaio c'era stato un abbraccio tra il ragazzo e la professoressa Condò, la quale in diverse interviste aveva detto che "è giusto che lui abbia una seconda possibilità" auspicando che non andasse in carcere. Dopo la vicenda il giovane era stato ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Paolo di Milano. Poi, dopo 7 mesi di detenzione al Beccaria, gli erano stati concessi i domiciliari.

L'accoltellamento a scuola

Il 29 maggio 2023 la campanella all'Alessandrini era appena suonata. Nell'aula della professoressa Condò gli studenti si erano da poco seduti ai banchi, quando uno di loro, un 16enne aveva tirato fuori dallo zaino un coltello e una pistola e si era scagliato proprio contro la docente di italiano e storia. L'ha accoltellata all'avambraccio e alla testa. Poco dopo l'aggressore è stato fermato dai carabinieri. La professoressa è stata portata d'urgenza al pronto soccorso dove è stata medicata e in seguito operata.