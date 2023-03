Accoltella il marito (ubriaca fradicia) e poi chiama i soccorsi

Ha impugnato un coltello e si è scagliata contro il marito 76enne sferrandogli un fendente in pieno petto. Poi ha chiamato i soccorsi e per lei, 34enne del Kenya, sono scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio. È successo a Lesmo (Monza e Brianza) nella serata di mercoledì 1° marzo, come riportato da MonzaToday.

L'aggressione è avvenuta al culmine di una furibonda lite ed è stata la stessa 34enne ad allertare i soccorsi con una telefonata al 112 in cui ha detto apertamente "Ho accoltellato al petto mio marito". Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Arcore che hanno trovato l’uomo adagiato sul divano, con una profonda ferita al centro del torace.

L'anziano è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza: il quadro clinico rimane severo ma stabile. Non è in pericolo di vita. Malgrado la ferita il 76enne ha riferito ai detective che la compagna, ubriaca fradicia, lo aveva colpito al culmine di una violenta discussione. L'arma (un coltello da cucina) è stato trovato all'interno dell'abitazione e sequestrato. La 34enne è stata accompagnata in caserma e sottoposta all'acoltest dove è risultata positiva con un tasso di 2,07 g/l. Per lei sono scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio ed è stata trasferita nel carcere di San Vittore.