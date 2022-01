Donna accoltella il marito con un coltello con una lama da 30 centimetri

La lite, il fendente e le manette. Una donna di 46 anni è stata arrestata nei giorni scorsi a Mediglia dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate dopo aver accoltellato il marito all'interno della loro abitazione.

La violenza si è consumata lo scorso 11 gennaio, ma la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore per il massimo riserbo imposto dalla procura di Lodi, che indaga. Stando alle informazioni finora raccolte, l'uomo - 43 anni - sarebbe stato colpito al fianco con un coltello con una lama di trenta centimetri, poi sequestrato dai militari all'interno dell'appartamento.

Il 43enne, soccorso dal 118, era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele di Milano, ma le sue condizioni sono poi migliorate: è ancora in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna è invece stata arrestata: secondo quanto ricostruito dalle indagini, al momento del ferimento dell'uomo lei era l'unica in casa. I dubbi che sia stata lei a sferrare il fendente sono quindi davvero pochi. Non sono note, ad ora, le cause del litigio poi sfociato nella furiosa aggressione.