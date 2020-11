Alba di sangue a Milano: uomo accoltella moglie e suocera e poi cerca di uccidersi

Ha colpito entrambe all'addome. Poi ha rivolto la lama contro di sé e ha cercato di farla finita. Tentato omicidio suicidio all'alba a Milano, dove un uomo di 56 anni ha accoltellato sua moglie, di 62 anni, e sua suocera, di 90, tentando poi il suicidio.

Teatro della tragedia è stato un appartamento di via Lambruschini, alla Bovisa. L'allarme è scattato alle 6.20, quando è stato allertato il 118. Le due donne, entrambe ferite con diversi fendenti all'addome, sono state trasportate al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso, in condizioni giudicate molto gravi. L'aggressore è stato invece portato in codice verde al San Carlo, dove si trova controllato dai carabinieri.

A indagare sono proprio i militari, che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, anche se i dubbi sono davvero pochi.