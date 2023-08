Donna accoltellata in casa dal compagno da cui sta 'divorziando': è grave

La lite, l’ennesima. I toni che si alzano, le parole che diventano minacce. Poi il fendente, quasi fatale. Una donna di 39 anni, ucraina, è stata accoltellata nella notte tra giovedì e venerdì nel suo appartamento di via Prestinari dal compagno, un 40enne, suo connazionale, da cui si sta separando.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, che hanno poi arrestato l’uomo con l’accusa di lesioni gravi aggravate, i due sono infatti in fase di separazione ma continuano a convivere, dividendo l’abitazione anche con altri parenti. Verso l’una, proprio a causa della convivenza forzata, sarebbe nata una pesante discussione tra i due.

A quel punto, il 40enne - visibilmente ubriaco - avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito la vittima al basso ventre. Soccorsa dai medici del 118, la donna è stata trasportata al Niguarda, dove è stata subito operata. Dopo una notte di paura per le sue condizioni, da venerdì mattina non è più in pericolo di vita. L’arrestato, che inizialmente ha cercato di barricarsi in una camera dell'abitazione, si trova invece a San Vittore in attesa della convalida.