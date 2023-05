La lite in casa finisce in tragedia: uomo accoltella il padre 4 volte e fugge

La discussione tra le mura di casa, i fendenti sferrati con ferocia e la fuga, inutile. Un uomo di 42 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì sera a Peschiera Borromeo, nel Milanese, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato e quasi ammazzato suo padre 75enne.

La follia è avvenuta in un appartamento di via Gramsci. Lì i due avrebbero litigato, per l'ennesima volta, e a quel punto il 42enne avrebbe impugnano una lama colpendo quattro volte al torace e all'addome il papà. A salvare l'anziano è stato l'intervento del cognato dell'aggressore, che è riuscito a disarmare l'uomo e a metterlo in fuga.

Mentre il 75enne è stato accompagnato al pronto soccorso del San Raffaele di Milano, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita, i carabinieri della compagnia di San Donato si sono messi immediatamente sulle tracce del figlio. La "caccia all'uomo" ha dato i suoi frutti poco dopo, quando il 42enne è stato trovato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Peschiera, dove stava cercando di nascondersi.

Bloccato, è poi stato arrestato e portato a San Vittore. Stando a quanto appreso, sembra che sia disoccupato e che faccia uso di sostanze stupefacenti. I militari, nella casa teatro del tentato omicidio, hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato dall'uomo per colpire suo padre.