Ubriaco fradicio cerca di accoltellare due poliziotti: fermato col taser

Quando è tornato a casa (ubriaco) ha preso a pugni la sorella, poi ha cercato di accoltellare i poliziotti che erano intervenuti per sedare la lite. Infine è stato arrestato. È successo in via Pirano a Milano (zona Gorla); nei guai un uomo di 34 anni (cittadino peruviano). Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli.

Tutto è iniziato intorno alle 7:30 del mattino quando l'uomo è tornato a casa ubriaco fradicio e, una volta varcata la soglia dell'appartamento, ha preso a pugni in faccia la sorella di 23 anni. La giovane ha così chiesto aiuto al 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia della questura di Milano.

Il 34enne non si è fermato neanche davanti ai poliziotti, anzi: ha afferrato due coltelli da cucina e ha prima cercato di infliggersi delle ferite e poi ha tentato di colpire i poliziotti. Non ci è riuscito: è stato fermato con due scariche di taser. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, non solo: è stato anche indagato per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riferito dalla questura in passato l'uomo aveva già manifestato comportamenti violenti nei confronti dei famigliari.