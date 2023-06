Accoltellò la prof in classe: bocciato ed espulso, ma la famiglia non ci sta

È stato espulso ed escluso dallo scrutinio di fine anno lo studente dell'istituto Alessandrini di Abbiategrasso che lo scorso 29 maggio ha accoltellato la propria insegnante di italiano, Elisabetta Condò.

La decisione è stata presa all'unanimità dal consiglio d'istituto, ma il legale del ragazzo - attualmente al Beccaria - avrebbe intenzione di impugnare. Non solo, l'avvocato ha già presentato richiesta di revoca del provvedimento di reclusione indicando come alternativa la possibilità di inserimento in una comunità.

L'aggressione in classe

Tutto era accaduto durante la prima ora di lezione. Al momento di essere interrogato in storia il giovane ha estratto dallo zaino un coltello (appartenente al padre, con regolare licenza) e ha colpito la docente, Elisabetta Condò, con tre coltellate alla testa e due all'avambraccio destro. Poi ha mostrato una pistola (rivelatasi ad aria compressa) e ha detto ai suoi compagni di uscire dall'aula. Infine ha atteso l'arrivo dei carabinieri.

In precedenza il 16enne non aveva mostrato segni particolari di aggressività. Era emerso che, recentemente, aveva ricevuto diverse note disciplinari. L'insegnante era stata operata all'ospedale di Legnano, dove è stata operata.